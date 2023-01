Allarme tartaruga americana, il Wwf: "La Regione non ha fatto nulla per gestire questa specie esotica invasiva"

“Solo problemi per chi trova una testuggine palustre americana Trachemis scripta, la cui detenzione è oggi vietata dalla legge e la preleva per impedire che faccia danni nell'ambiente naturale”.

Con queste parole il Wwf Chieti-Pescara denuncia l'immobilismo della Regione nei confronti di questa specie per la quale “nessun intervento”, aggiunge, sarebbe stato messo in campo “benché lo Stato abbia stanziato 15 milioni”. Per i non esperti le testuggini palustri americane Trachemys possono essere scripta scripta ed essere cioè caratterizzate “dalle orecchie gialle” o scripta elegans, ovvero “dalle orecchie rosse”.

Gli ambientalisti ricordano che “la detenzione è attualmente proibita dalla normativa europea recepita anche in Italia: la Trachemys è inclusa infatti nell'elenco delle specie esotiche invasive, dannose per gli ambienti e per le specie autoctone. Chi non si è messo in regola denunciandone il possesso, cosa che è stata possibile sino al 31 agosto 2019 – ricorda il Wwf - rischia per questo denunce e pesanti sanzioni pecuniarie. Capita allora che molte vengano abbandonate, a dispetto degli enormi danni che possono provocare”.

“Chi le incontra, o perché consapevole della loro pericolosità per la fauna locale o perché commosso da un animale comunque in difficoltà, è indotto a intervenire, raccoglie la testuggine e poi cerca di trovarle una idonea sistemazione. E qui nascono i problemi – incalza l'associazione - : la Regione Abruzzo non ha realizzato un proprio centro, né ha stipulato accordi con privati, per ospitare le specie esotiche invasive come invece sarebbe obbligata a fare e nessuno, di conseguenza, può legittimamente accoglierle. Il cittadino bussa a tutte le porte, si dà da fare ma quasi sempre senza esito positivo. Sono decine le telefonate che ogni anno ricevono le strutture locali del Wwf e gli esperti della sezione Abruzzo e Molise della Shi (Societas herpetologica italica), ma purtroppo non è possibile offrire soluzioni, almeno sino a quando la Regione non si deciderà a rispettare la normativa in vigore”.

“Il rilevamento e l’eradicazione di specie aliene - ribadisce il coordinatore della Shi abruzzese e molisana Marco Carafa - è un compito attribuito alle Regioni dal Decreto legislativo 230 del 15 dicembre 2017 entrato concretamente in vigore, dopo vari rinvii, a fine agosto 2019, con il quale la normativa nazionale è stata adeguata al regolamento europeo 1143 del 2014. Tale decreto ha definitivamente proibito il commercio e la detenzione di quelle che sono definite specie 'esotiche invasive', vale a dire piante e animali provenienti da altri parti del mondo, quindi 'aliene', che l’unione europea ha giudicato dannose per la biodiversità e quindi per flora e fauna nostrane. L’Unione individua, in un elenco sottoposto a periodici aggiornamenti, quelle 'di rilevanza unionale', cui ciascuno Stato aderente può aggiungerne altre 'di rilevanza nazionale'. Nell’elenco è, appunto, inclusa la testuggine palustre americana”, chiosa.

Chi era in possesso di una di queste tartarughe e ha tentato di consegnarla nei tempi perché fosse sistemata a dovere, non avrebbe dunque potuto far nulla così come oggi non si può fare niente. “Il problema è che l’Abruzzo – sottolinea la presidente del Wwf Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco -, come diverse altre Regioni, non lo ha fatto, anche se nella legge di bilancio 2022 è stato inserito un fondo da 15 milioni di euro (5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024) esclusivamente indirizzato a favorire la 'concreta attuazione' del decreto, con azioni di cui si dovrà anche dar conto al Ministero e all'Ispra per consentire di riferire i risultati alla Commissione Europea. Molte Regioni, e tra queste l’Abruzzo, continuano tuttavia a ignorare la normativa. E i cittadini ne pagano le conseguenze”.