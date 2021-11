Il Gruppo Abruzzese Linfomi dona targa ai familiari di Glauco Torlontano a 10 anni dalla scomparsa

Una targa ai familiari del professor Glauco Torlontano a 10 anni dalla sua scomparsa.

È quella che è stata assegnata dal Gal, il Gruppo Abruzzese Linfomi.

Nella ricorrenza del primo decennale della sua scomparsa, l'associazione Ets-Odv "Gruppo Abruzzese Linfomi" ha voluto testimoniare sentita vicinanza e profonda gratitudine nei confronti del prof Glauco Torlontano.

Ricordato come persona di grandissima umanità e di non comuni capacità scientifiche. A Pescara, a nome dell'associazione, non senza commozione, il presidente Antonio Centrano, la vicepresidente Giorgia Fragassi, Liviana Mingarini e Francesco Angrilli hanno consegnato alla famiglia una targa a ricordo dell' impegno professionale e sociale dell' indimenticato professore, pioniere dell' ematologia e fondatore dell' ematologia in Abruzzo.