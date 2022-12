Il tar del Lazio invia le carte del ricorso di Strada dei Parchi sulle autostrade A24 ed A25 alla Corte Costituzionale

Non si ferma la vicenda giudiziaria riguardante la revoca della concessione della gestione delle autostrade A24 ed A25 nei confronti di Strada dei Parchi. La società del gruppo Toto, infatti, aveva presentato ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento del Governo Draghi arrivato lo scorso 7 luglio. Ora i giudici del Tar hanno deciso di sospendere la decisione inviando gli atti alla Corte Costituzionale per una valutazione sulla costituzionalità del provvedimento di revoca anticipata.

Strada dei Parchi, alla quale dal primo agosto scorso è subentrata Anas, aveva impugnato il decreto di revoca, poi convertito in legge, ma il Tar del Lazio che aveva rimesso in pista il concessionario privato è stato smentito per due volte dal Consiglio di Stato. Secondo Sdp, ci sarebbero gli estremi per l'incostituzionalità della legge.

L'udienza di merito si era svolta il 7 dicembre scorso con la riserva sulla decisione: i magistrati in questione conoscono la materia essendosi già pronunciati in estate quando avevano dato ragione alla ex concessionaria confermando le ragioni esposte, prima fra tutte la sopravvivenza della stessa concessionaria e del gruppo che hanno richiamato nel ricorso il rischio default rispetto all'allarme sicurezza denunciato invece da Cdm e Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.