Il Tar dà ragione al sindaco sulla chiusura delle scuole d'infanzia

Oggi il giudice ha rigettato la richiesta dei ricorrenti, non concedendo la sospensiva dell'ordinanza di Masci, come fa sapere lo stesso primo cittadino

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è stato ieri mattina al Tar di Pescara per difendere la sua ordinanza sulla chiusura delle scuole d'infanzia dopo un ricorso presentato da alcuni genitori che ritenevano il provvedimento sbagliato. "Il confronto, dinanzi a un attento presidente del Tar, è stato approfondito e puntuale - spiega Masci - la discussione si è protratta per circa un'ora. Oggi il giudice ha rigettato la richiesta dei ricorrenti, non concedendo la sospensiva della mia ordinanza, ritenendo quest'ultima assolutamente legittima".

E ancora: "In questi giorni in diversi si sono cimentati in ardite dissertazioni giuridiche, pur non avendo alcuna competenza, accusandomi di aver travalicato i miei poteri e aver danneggiato i bambini con le mie scelte. Io sono stato sempre molto tranquillo, sapevo di aver agito con scienza e coscienza, e dopo aver avuto anche il conforto del Tar sono ancora più tranquillo", conclude il primo cittadino.