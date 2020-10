Da Pescara il colorato electro-pop dei "Tanto rumore per nulla"

“#Cambioprofilo” è il debut album dei pescaresi “Tanto rumore per nulla”, pubblicato da Beta Produzioni e distribuito da Artist First. Un colorato electro-pop in salsa italiana condensato in 8 brani, fatto di costruzioni armoniche leggere e ritmiche coinvolgenti, per un sound che strizza l’occhio alla discografia pop internazionale in cui le linee vocali e le liriche chiare si fondono a sintetizzatori e chitarre elettriche.

I “Tanto rumore per nulla” nascono a Pescara nel 2015 e sono formati da:

Maila Masci (voce)

Marco Mengoni (batteria)

Marco Draconte (chitarra)

Silvio Scarpazzi (tastiere synth)

Luca Degl’Innocenti (basso)

Il disco è stato prodotto da Andrea Di Gianbattista e registrato, mixato e masterizzato all'Ultrasonic Studio di Pescara. “#Cambioprofilo” racconta di una società frenetica che costringe a muoversi ad una velocità che non riusciamo a digerire, intrappolandoci in frames che troppo spesso condizionano le nostre scelte e, di conseguenza, il nostro bagaglio di esperienze.

A fare da àncora di salvezza sono forse i legami e gli affetti a cui spesso ci aggrappiamo pur sapendo che, di fronte alle decisioni più importanti, saremo i soli a dover fare i conti con noi stessi. Saturi di banalità, di oggetti e concetti futili, siamo alla costante ricerca di un posto sicuro e di una direzione giusta. Ma qual è, in fondo, la giusta direzione?