La segretaria nazionale dello Spi Cgil Tania Scacchetti e il saggista Walter Cerfeda parlano di futuro dell'Europa all'università

La segretaria nazionale dello Spi Cgil, Tania Scacchetti, e il saggista Walter Cerfeda saranno a Pescara per parlare del futuro dell’Europa.

L'incontro è previsto martedì 14 maggio, alle ore 9:30, nell’aula 31, dell’università G. d’Annunzio a Pescara, in viale Pindaro.

Si terrà l’attivo dei pensionati dello Spi Cgil Abruzzo e Molise.

Un evento aperto a tutta la cittadinanza, organizzato in collaborazione con la Cgil Abruzzo e Molise e con la Flc Cgil Abruzzo e Molise che avrà come focus l’incontro tra generazioni per un’Europa democratica, di pace e di progresso sociale. Sarà un’occasione per approfondire temi di grande attualità, grazie alla presentazione del libro di Walter Cerfeda “Scoprire l’Europa”. L'autore, guiderà tutti in un viaggio che prende le mosse dall’idea e dai principi che ispirarono la nascita dell’Unione europea e arriverà a formulare ipotesi su come dovrebbe trasformarsi nel prossimo futuro, spiegando anche quali sono e come funzionano gli organismi che la compongono. Non sarà tralasciata la definizione dei confini e degli scenari internazionali entro i quali dovrà svilupparsi l’azione dell’Ue. Saranno presentate, infine, le questioni che dovranno essere affrontate per accelerare il processo di integrazione e di rilancio della sua autonomia. Un’analisi che non potrà non affrontare anche tematiche quali la pace e la pace sociale.

Oltre all’autore relatori dell’incontro saranno Carmine Ranieri, segretario generale Cgil Abruzzo Molise; Antonio Iovito, segretario generale Spi Cgil Abruzzo Molise,Tania Scacchetti, segretaria Spi Cgil nazionale.