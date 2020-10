Coronavirus, la Asl attiva una seconda postazione per i tamponi nello stadio Adriatico-Cornacchia

La direzione generale della Asl di Pescara ha attivato una seconda postazione per l'effettuazione dei tamponi per il Covid-19 (Coronavirus).

Oltre alla tenda posta tra l'ingresso del pronto soccorso e quello del parcheggio, adesso c'è una seconda sede all'interno dello stadio Adriatico-Cornacchia attivata a partire da oggi pomeriggio, venerdì 30 ottobre.

La nuova sede è stata possibile grazie alla collaborazione e sinergia esistente tra Asl e amministrazione comunale.

I tamponi saranno eseguiti dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, a cura del servizio di Igiene Epidemiologia e sanità pubblica, solo ed esclusivamente per utenti prenotati. Tutti i soggetti che devono sottoporsi a tampone hanno una prenotazione con orario prestabilito, al fine di evitare assembramenti inutili e pericolosi.

Il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, ringrazia «sentitamente» il sindaco Carlo Masci e i suoi collaboratori «per la sensibilità e la rapidità con cui si sono prodigati per potenziare queste ulteriori misure necessarie per fronteggiare l’emergenza in atto» e l’Igiene Pubblica e tutti gli operatori Asl «per l’impegno che quotidianamente profondono in questo difficile momento».

