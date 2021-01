Eseguiti oggi 12 gennaio a Pescara 2260 tamponi fra scuole e cittadini per lo screening di massa sul Covid

Proseguono senza problemi e senza particolari difficoltà le operazioni di esecuzione dei test rapidi Covid sulla popolazione residente a Pescara. I centri prelievo, lo ricordiamo sono 3, uno per ogni zona della città ovvero Pattinodromo - Colli, stazione di Porta Nuova e Pescara Fiere in via Tirino.

Eseguiti, oltre ai test di massa su tutta la popolazione, anche quelli agli studenti iscritti ai dieci istituti superiori presenti a Pescara.

Sono stati 1127 i tamponi effettuati in giornata sulla popolazione: 400 alla stazione di Pescara Portanuova, 314 presso il Pattinodromo dei Colli e 413 a PescaraFiere in via Tirino. Anche oggi, ha confermato il sindaco Masci, non si sono registrati particolari problemi a dimostrazione che il sistema e la procedura scelta, con le prenotazioni online sul sito del Comune, sono le migliori possibili

Anche l'assessore Seccia ha commentato:

L’andamento ordinato che abbiamo registrato anche oggi dimostra che le procedure ormai sono oliate, a tal punto che da domani incrementeremo di 40 test l’ora il numero delle prestazioni erogate in ognuno dei tre punti di attività

Gli operatori della protezione civile hanno ricevuto i complimenti del sindaco e di Casinghini, direttore dell'agenzia regionale. Oggi 12 gennaio sono stati In questo 12 gennaio sono stati 1133 i tamponi eseguiti nelle dieci scuole superiori di Pescara: Di Marzio 33, Galileo (Via Vespucci) 210, Bellisario 82, Marconi 105, De Cecco 51, Acerbo 140, Classico 166, Volta 143, Manthoné 63, Da Vinci 140; il dato odierno va ad aggiungersi ai 919 della giornata di ieri. Il personale Ata e i docenti erano già stati sottoposti al tampone antigenico la settimana scorsa, in un numero complessivo di 973 unità.