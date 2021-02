Due postazioni in più per i tamponi rapidi nella stazione di Porta Nuova, riaperte le prenotazioni

La pandemia da Covid-19 è stata al centro, insieme alla prevista ondata di maltempo, di una riunione che si è tenuta in Comune a Pescara ieri, venerdì 12 febbraio.

Si è fatto il punto sullo screening di massa che si articolerà nel fine settimana nella struttura di Pescara Porta Nuova e nel centro PescaraFiere.

In quest’ultima struttura verranno eseguiti i tamponi (test rapidi) su studenti di scuola media di primo grado.

Alla stazione di Porta Nuova continuerà invece lo screening di massa per la cittadinanza, in base alle prenotazioni riaperte e acquisite tramite il sito del Comune. «È notizia di ieri mattina », dice l’assessore Eugenio Seccia, «che allestiremo linee aggiuntive a Porta Nuova. Questo ci ha permesso di riaprire le prenotazioni on line: ci saranno 2 linee in più sabato mattina (da 3 a 5), una in più il pomeriggio (da 3 a 4) sia sabato che domenica; siamo a lavoro per reperire altri operatori sanitari per ampliare l’offerta anche di pomeriggio » .

Per prenotarsi basta collegarsi a questo link e seguire le indicazioni: https://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1076