Riapre nel fine settimana il centro tamponi del Comune a Porta Nuova: al via le prenotazioni

Nel fine settimana in arrivo, ovvero il 6 e 7 febbraio, a Pescara sarà possibile sottoporsi ai tamponi rapidi gratuiti per lo screening di massa avviato dal Comune. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale al termine del tavolo tecnico al quale hanno preso parte il manager della Asl Vincenzo Ciamponi e gli assessori comunali Eugenio Seccia e Patrizia Martelli.

Già da stasera, 2 febbraio, sul sito del Comune di Pescara sarà possibile prenotarsi per le due giornate dove saranno aperte cinque postazioni per il prelievo con le stesse modalità avute durante i giorni di screening ad inizio gennaio. Inoltre si lavora per riattivare il centro tamponi anche al PescaraFiere in via Tirino, la struttura messa a disposizione dall'imprenditore Danelli.

Il sindaco ha commentato:

Siamo ancora una volta pronti a sostenere le necessità di sicurezza sanitaria della popolazione.

Nel caso in cui dovesse ampliarsi, e facciamo naturalmente i debiti scongiuri, la fascia di popolazione contagiata dal Covid, la disponibilità di dati certi e il tracciamento delle persone, in particolare degli asintomatici, costituirebbero una base di conoscenza di estrema importanza

Gli orari a disposizione saranno quelli già utilizzati ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. Il servizio è gratuito ricorda l'assessore Seccia e vedrà impegnata nuovamente la macchina operativa della protezione civile e le associazioni di volontariato.

L'assessore Martelli ha aggiunto: