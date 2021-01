Due positivi su 498 tamponi rapidi eseguiti a Spoltore con lo screening di massa

Sono in totale 2 le persone risultate positive al Covid-19 (Coronavirus) su 498 tamponi antigenici rapidi eseguiti nell'ambito dello screening di massa a Spoltore.

Questi i risultati dei test effettuati ieri pomeriggio, venerdì 8 gennaio, con una risposta importante della cittadinanza che ha deciso di partecipare allo screening.

Oggi e domani le postazioni che effettuano i test saranno potenziate, invece di essere 4 saranno 6.

«Ricordo che i test vengono effettuati nel municipio per Spoltore capoluogo», ricorda il sindaco Luciano Di Lorito, «nel centro civico di via Basilea per Villa Raspa, nella palestra della scuola primaria per Santa Teresa, Caprara e Villa Santa Maria». Questi gli orari: 8:30-13/15:30-18:30.

«Lo screening ha senso se in poco tempo si riesce a monitorare un numero importante di popolazione», aggiunge il primo cittadino, «partecipiamo altrettanto numerosi oggi e domani, e se c'è un po' di attesa, che stiamo cercando di ridurre al minimo fisiologico, partecipiamo nella consapevolezza che riguarda la nostra salute, quella dei nostri cari, quella della nostra comunità di Spoltore».