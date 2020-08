Tamponi rapidi ed autodichiarazioni per i 93 passeggeri partiti da Malta ed atterrati oggi a Pescara

Tamponi rapidi ed autodichiarazioni per i 93 passeggeri atterrati oggi all'aeroporto di Pescara con il volo proveniente da Malta. Lo ha fatto sapere la Saga, società che gestisce lo scalo abruzzese. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con la polizia di frontiera e con la Asl, che si è occupata dei tamponi nei locali appositamente messi a disposizione.

Domani stessa procedura per il volo che arriverà dalla Spagna, in partenza da Girona ed in arrivo all'aeroporto d'Abruzzo. Quelli partiti verso Malta sono stati solo 49 a fronte delle 100 prenotazioni. Il presidente della Saga Paolini:

