Covid-19 nelle scuole, si cerca sede aggiuntiva per aumentare i tamponi agli studenti

Potenziare i tamponi Covid per le scuole trovando una sede aggiuntiva per l'effettuazione.

Questo l'obiettivo emerso da un incontro che si ètenuto nella direzione generale della Asl di Pescara tra i vertici aziendali e il Comune stamane, mercoledì 24 novembre.

Alla riunione si sono incontrati il direttore generale Vincenzo Ciamponi, il direttore sanitario Antonio Caponetti e il vice sindaco Gianni Santilli per fare il punto sulla situazione scolastica e sul potenziamento dell’attività dei tamponi ad alunni e studenti.

Nell’incontro si è stabilito l’esigenza di trovare ulteriori spazi che consentano l’esecuzione dei tamponi anche nelle giornate di sabato e domenica. Attualmente i tamponi sono effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore10 alle ore 13, nello stadio “Adriatico-Cornacchia” che però non è utilizzabile nei fine settimana.

«Come sempre», si legge in una nota della Asl, «massima collaborazione si è avuta dall’amministrazione comunale. Nella giornata di domani saranno fornite ulteriori informazioni su sede e orari aggiuntivi di esecuzione di tamponi per una risposta più performante alle esigenze scolastiche. Ovviamente anche in questa sede, è stata ribadita la responsabilità di ognuno e di tutti ad attenersi a tutte le norme igieniche precauzionali per evitare i contagi: distanziamento, utilizzo di mascherine, lavaggio accurato e frequente delle mani».