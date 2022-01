Anche a Pescara tamponi Covid a tappeto sugli studenti per il rientro a scuola

Tamponi per il Covid-19 su tutta la popolazione scolastica di Pescara per il rientro in classe previsto lunedì 10 gennaio.

I primi a sottoporsi al test antigenico nasale rapido saranno gli alunni della scuola primaria seguiti da quelli della secondaria (le vecchie medie).

Per gli istituti comprensivi 1-2-4-6-7 lo screening è previsto nella palestra della scuola media "Ugo Foscolo" in via Einaudi 1.

Sabato 8 gennaio, la mattina dalle 9 alle 13 gli alunni delle scuole primarie dei comprensivi 1-4-6; il pomeriggio dalle 15 alle 18 gli alunni delle scuole secondarie dei comprensivi 1-4-6. Invece domenica 9 gennaio, la mattina dalle 9 alle 13 gli alunni delle scuole primarie dei comprensivi 2-7, mentre il pomeriggio, dalle 15 alle 18, gli alunni delle scuole secondarie dei comprensivi 2-7.

Per gli istituti comprensivi 3-5-8-9-10 e paritarie si svolgerà nella palestra della scuola media "Gabriele Rossetti" in via Raffaello Sanzio 181. Sabato 8 gennaio, la mattina dalle 9 alle 13 gli alunni delle scuole primarie dei comprensivi 5-10 e paritarie; il pomeriggio dalle 15 alle 18 gli alunni delle scuole secondarie dei comprensivi 5-10 e paritarie. Invece domenica 9 gennaio 2022, la mattina dalle 9 alle 13 gli alunni delle scuole primarie dei comprensivi 3-8-9; il pomeriggio dalle 15 alle 18 gli alunni delle scuole secondarie dei comprensivi 3-8-9.

Per le scuole superiori invece, i tamponi verranno eseguiti nella palestra del liceo scientifico statale "Galileo Galilei" in via Balilla 34. Lunedì 10 gennaio, la mattina dalle 9 alle 13 gli alunni di: liceo scientifico "Galileo Galilei", istituto tecnico "Tito Acerbo", liceo statale "Guglielmo Marconi", istituto statale "Misticoni-Bellisario", istituto professionale "Di Marzio-Michetti". Il pomeriggio, dalle 15 alle 18, gli alunni di Itis "Alessandro Volta", liceo classico "G. D'Annunzio", liceo scientifico "Da Vinci", Ipssa "De Cecco", Itc "G. Manthoné", istituti paritari.

Saranno gli Istituti a darne comunicazione.