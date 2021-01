Tutti negativi i primi 400 tamponi fatti agli insegnanti e al personale Ata delle scuole superiori

Sono complessivamente 400 i primi tamponi per il Covid-19 (Coronavirus) effettuati agli insegnanti e al personale Ata (personale amministrativo, tecnico e ausiliare) delle scuole superiori di Pescara.

A fare il punto della situazione è il sindaco Carlo Masci che informa come non siano stati rilevati casi di positività dai test antigenici rapidi.

«È un dato importante e confortante», commenta il primo cittadino, «che mi auguro verrà confermato durante il prosieguo delle indagini epidemiologiche, che riguarderanno, nei prossimi due giorni, tutte le scuole superiori e, dall'11 gennaio, tutti i cittadini che vorranno sottoporsi agli esami di massa».