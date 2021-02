A Bolognano un solo positivo su 290 tamponi antigenici rapidi, scuole chiuse fino al 28 febbraio

Un solo caso di positività, una donna di 60 anni, è emerso tra le 290 persone che si sono sottoposte al tampone rapido antigenico a Bolognano domenica scorsa, 21 febbraio, nell'ambito dello screening organizzato dal Comune.

A farlo sapere è il sindaco Guido Di Bartolomeo che conferma la chiusura delle scuole fino al 28 febbraio.

«Su una popolazione di 1070 abitanti», dice il sindaco, «auspico un’altra consistente partecipazione dei cittadini perché l’obiettivo è quello di monitorare al massimo il territorio , salvaguardando quel bene primario che si chiama salute pubblica. E in quest’ottica, ieri ho disposto, con ordinanza numero 8, una ulteriore proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza, fino al 28 febbraio prossimo, a maggior tutela del mondo studentesco, docente e di tutto il personale scolastico».

Il primo cittadino aggiorna anche la situazione riguardo ai vaccini: «Tra quindici giorni verrà somministrato il richiamo alle 57 persone, ultraottantenni che hanno ricevuto, il 18 febbraio, la prima dose. Per tutte le altre richieste di vaccinazione, ricordo di prenotarsi sulla piattaforma digitale del sito https://sanita.regione.abruzzo.it/canale-prevenzione/vaccini/covid-19/interesse-os. Dopo aver più volte esortato la cittadinanza a un più rigido rispetto delle regole abbiamo anche intensificato le attività di controllo, e ringrazio le forze dell’ordine per l’efficace servizio di vigilanza, soprattutto nelle zone più trafficate del paese. Mi auguro che quelle azioni di diffida già poste in essere suggeriscano una maggiore osservanza dei giusti comportamenti».