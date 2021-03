Screening di massa, 16 tamponi risultano positivi su 3.089. L'assessore Seccia: "Dati incoraggianti"

Sono in totale 16 su 3.089 i tamponi antigenici rapidi risultati positivi nel corso dello screening di massa che si è tenuto in questo fine settimana nel palaFiere di via Tirino a Pescara.

Chi ha avuto l'esito positivo dovrà adesso sottoporsi al test molecolare per avere la conferma del contagio da Covid-19.

«I risultati che emergono da questo nuovo week-end dello screening di massa riempiono il cuore di speranza», dice l'assessore comunale alla protezione civile, Eugenio Seccia, «è il segno che gran parte dei pescaresi con senso di responsabilità sta adottando i comportamenti anti-contagio che da settimane non ci stanchiamo mai di ricordare».

«A quanti scoprono di essere asintomatici», aggiunge Seccia, «chiedo di essere collaborativi se davvero vogliamo puntare a uscire da questa maledetta pandemia». La due giorni di attività per l’esecuzione dei tamponi antigenici è andata avanti secondo una procedura di efficienza ormai consolidata, senza far registrare lunghe attese, se non di qualche minuto: «Ringrazio tutto il personale sanitario e parasanitario, la protezione civile comunale che ha gestito tutta la parte logistica, soprattutto mi congratulo con i tanti volontari che senza alcuna forma di retribuzione sono qui il sabato e la domenica e tolgono tempo a se stessi e alle famiglie. Sono quelli che non pensano a protestare su ogni cosa, ma a dare un contributo. Credo rappresentino un esempio per tutti noi. Ora andiamo avanti con determinazione per il piano vaccinazioni, per il quale potrebbe rivelarsi utile il modello organizzativo che abbiamo usato per gli screening. Ognuno faccia la sua parte e ne usciremo».