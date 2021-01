Tamponi rapidi gratuiti, decisi altri 2 giorni di screening di massa a Città Sant'Angelo

Altri due giorni di tamponi antigenici rapidi gratuiti a Città Sant'Angelo nell'ambito dello screening di massa per il Covid-19 (Coronavirus).

A deciderlo è stata l'amministrazione comunale vista la grande risposta da parte della popolazione angolana.

Grazie a un accordo tra il sindaco, Matteo Perazzetti, l’assessore alla Sanità, Maurizio Valloreo, gli operatori sanitari e le associazioni di volontariato.

I test saranno effettuati sabato 16 gennaio dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 nella sede del centro sociale anziani di Marina di Città Sant’Angelo, mentre il giorno seguente, domenica 17 gennaio a Villa Cipressi nell’ex scuola solo al mattino, dalle ore 9 alle 12.

«Abbiamo voluto estendere al fine settimana i test di massa, in due aree importanti per la nostra comunità, al fine di poter raggiungere un numero importante di controllo», dice l'assessore Valloreo, «sappiamo che a Marina e Villa Cipressi potranno sottoporsi in tanti, anche per una questione di comodità. Avere a pochi metri un punto di controllo, speriamo possa essere di stimolo e che in tantissimi rispondano con la loro presenza. Come assessore alla sanità, mi sento di dover ringraziare gli operatori sanitari, la Croce angolana, Modavi Protezione Civile di Città Sant’Angelo e gli alpini per la loro disponibilità e per quanto fatto in questi gironi».

Gallery