Lo screening su alunni e studenti di Pescara si conclude con 113 positivi al Covid

Si è conclusa la due giorni organizzata dall'amministrazione comunale per lo screening sulla popolazione scolastica di Pescara.

I tamponi antigenici rapidi nasali sono stati eseguiti su alunni e studenti delle scuole primaria e secondaria e delle superiori ieri e oggi, sabato 8 e domenica 9 gennaio.

Dei 22 mila alunni e studenti pescaresi si sono sottoposti al tampone in 5.171 e di questi 113 sono risultati positivi.

I centri per l'esecuzione dei test sono stati nella scuola Rossetti di via Raffaello e Foscolo in via Einaudi per primaria e medie e nel liceo Galilei di via Balilla per le superiori.