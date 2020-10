La Regione Abruzzo acquista 2,3 milioni di tamponi con un risparmio di quasi 1,4 milioni di euro

La Regione Abruzzo ha acquistato un lotti di 2,3 milioni di tamponi a seguito di una procedura di gara che si è conclusa nelle ultime ore. Lo ha fatto sapere il presidente Marsilio specificando che, nonostante il momento particolarmente difficile per l'approvigionamento dei tamponi a causa dell'elevata domanda, l'Abruzzo si è garantito una fornitura che garantirà 40 mila tamponi settimanali alle quattro Asl.

Due in particolari i lotti: uno riguardava i tamponi con importo pari a 0,35 euro l'uno in linea con i prezzi di mercato nonostante l'impennata registrata nelle ultime settimane

Si tratta di tamponi floccati che hanno caratteristiche tecniche riconosciute idonee dall’apposita commissione di tecnici, con la presenza del virologo referente regionale, istituita per la verifica in questione. I tamponi saranno distribuiti dalla prossima settimana nel numero di 20 mila entro mercoledì per tutte le Asl e nel numero di ulteriori 20.000 entro venerdì per le medesime Asl, con un complessivo carico settimanale di 40000 tamponi. L'ordinativo è già previsto nella giornata di oggi.