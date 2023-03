Per il pino monumentale di via Pantini è arrivato il giorno del taglio: ad "ucciderlo" l'incendio di due anni fa [FOTO]

L'ordinanza era stata firmata qualche giorno fa e così per il pino monumentale di via Pantini il momento dell'abbattimento è arrivato. Un dispiacere sì, ma per il pino l'incendio del primo agosto 2021 è stato fatale e così a due anni dalle prime indagini che avevano già rilevato l'impossibilità di salvarlo si è reso necessario abbatterlo per tutelare l'incolumità pubblica.

Un taglio avvenuto così in ritardo per consentirgli in realtà di far sì che grazie alle sue pigne rilasciasse sul terreno quella che diventerà nuova vita e cioè nuovi pini. Al suo posto intanto altri tre della stessa specie e cioè pini d'Aleppo, saranno ripiantati.

Oltre cento anni letteralmente mandati in fumo dai drammatici fatti del primo agosto 2021. Che non fosse sopravvissuto lo avevano già rilevato le prime indagini condotte solo pochi giorni dopo i fatti quando se ne determinò la "irreversibile compromissione". A febbraio 2023 le ultime analisi e l'accertamento della "morte fisiologica dell'esemplare". Indagini per cui il pino è stato definito ad "alta vulnerabilità, con target a rischio elevato". La sua inclinatura lo poneva tra l'altro come esemplare a rischio di crollo e dunque anche un pericolo per l'incolumità pubblica. Via Pantini, infatti, riaprirà presto al traffico e con la chiusura di via della Bonifica in vista dell'accorpamento della riserva dannunziana come ha più volte ribadito il vicesindaco Santilli, diventerà il collegamento più diretto tra la zona sud della città e di Francavilla al Mare.