Pino pericoloso e in condizione vegetativa 'scadente' in piazza della Repubblica: via al taglio

Sarà abbattuto oggi, venerdì 5 aprile, un pino domestico che si trova in piazza della Repubblica. Lo annuncia l'assessore al verde Gianni Santilli che specifica come dalle indagini svolte sia emerso che si tratti di "un albero in condizione vegetativa 'scadente' e con una inclinazione del fusto 'accentuata'". Definizioni riportate nella scheda redatta dai tecnici.

Un esemplare di 14 metri sul quale sono stati rilevati, spiega ancora l'assessore comunale, "diversi difetti gravi: nella scala da uno a tre, questo albero ha tutte le anomalie a livello tre, cioè grave per quanto riguarda le radici, il colletto, il fusto, le branche e la chioma. Sono emersi infatti sollevamenti radicali, crack del pistone, fusto inclinato, branche in posizione asimmetrica sud-ovest, chioma asimmetrica e sbilanciata".

"Seguendo le indicazioni dei tecnici non possiamo non abbattere questo albero che potrebbe risultare pericoloso. Non si tratta di una decisione affrettata, anzi - precisa - l'intervento si rende indispensabile perché le condizioni di stabilità di questo pino sono significativamente peggiorate rispetto alla valutazione eseguita nel 2021, nonostante gli interventi di mitigazione eseguiti sull’albero".

Il taglio sarà eseguito seguendo le indicazioni tecniche contenute nella valutazione di stabilità (Vsa).