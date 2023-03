L'Anas chiarisce: ragioni di sicurezza dietro il taglio dei pini nella rotatoria di via Raiale, in zona Fater

Sono stati abbattuti per ragioni di sicurezza in zona Fater e nello specifico nella rotatoria che interseca lo svincolo dell'asse attrezzato con via Raiale. A riferirlo a IlPescara è l'Anas che ha competenza del tratto stradale, cui abbiamo chiesto il perché di quei tagli denunciati dal coordinatore interregionale della Fiab Abruzzo Molise Giancarlo Odoardi e finiti nell'occhio del ciclone.

Secondo il codice della strada “non possono esserci alberi e nelle intersezioni”, spiega l'Anas sottolineando che alcuni di quei pini erano pendenti verso la parte carrabile della strada. Le autorità locali, fa sapere l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, sarebbero state avvisate preventivamente dell'intervento poi attuato.