Paolo D'Amico, sindaco di Collecorvino sui pini tagliati e potati: "Una questione di sicurezza, iter avviato più di un anno fa"

L'iter per arrivare all'abbattimento dei 44 pini d'Aleppo e la potatura di altri 75 lungo viale dei Pini a Collecorvino è stato avviato a fine 2022 quando fu redatta la relazione agronomica. Tutti i passaggi per arrivare all'intervento avviato il 19 dicembre sarebbero dunque stati percorsi, passando anche per Provincia, Regione e Soprintendenza sebbene sia poi emerso che “quelle piante non sono sottoposte a vincolo avendo 60 anni (sono state piantate nel 1963) e non 70 come previsto”.

A dirlo a IlPescara è il sindaco Paolo D'Amico facendo il punto sulla vicenda su cui l'associazione Italia Nostra ha presentato un esposto proprio perché non è riuscita a recuperare quei documenti che attesterebbero la correttezza dell'iter che ha portato agli unici atti reperiti, e cioè i preventivi fatti prima di procedere con le operazioni.

In realtà la vicenda va avanti da quasi un anno e mezzo e se quei documenti non sono reperibili nell'albo pretorio sarebbe proprio per una questione temporale, spiega il primo cittadino. “Negli ultimi mesi del 2022 – racconta – ci è stato segnalato il problema perché erano arrivate diverse richieste di risarcimenti danni. L'ultima è di dicembre 2023. Risarcimenti che facevano riferimento sia allo stato della strada (dunque l'asfalto) perché dissestata, sia perché i mezzi più grandi come i camion urtavano contro i pini pendenti proprio sul lato strada”.

Una strada comunale, ma di competenza provinciale per cui, sottolinea, è quest'ultima a dover poi liquidare l'eventuale accertamento del danno con il Comune che ha sempre provveduto, spiega, a informarla delle richieste pervenute promuovendo per ognuna un'azione cautelativa “per non trovarci magari nella situazione in cui ci si dovesse imputare di non aver dato comunicazione”.

Proprio quelle richiesta hanno spinto l'amministrazione, spiega il sindaco, “a fare una relazione redatta a fine 2022. Una relazione redatta da un agronomo forestale e da un tecnico specializzato riguardante tutte le 120 piante presenti. A inizio 2023 la relazione era pronta e a quel punto abbiamo fatto richiesta agli enti preposti per procedere con tagli e potature”. I pini in realtà erano 45 e la decisione del loro taglio è stata presa, come affermerebbe quella relazione che dovrà essere fornita visto l'esposto presentato “perché costituivano un pericolo: alcuni perché invadevano la carreggiata potendo quindi costituire un rischio di incidenti, altri perché avevano radici non salde e dunque rischiavano di crollare”.

Uno di questi in realtà è crollato il 3 novembre cadendo su una casa, conferma D'Amico. Una cosa che a IlPescara aveva riferito un'esercente di Collecorvino sottolineando che poteva essere quella la ragione che aveva spinto a procedere con i tagli. Non è questa la motivazione spiega il primo cittadino ribadendo che tutto sarebbe partito molto tempo prima. Quel pino, specifica, “è caduto 'fortunatamente' alle due di notte e dunque quando non c'erano messi sulla strada. Per la famiglia tanta paura visto il danno fatto al tetto, ma nessun danno fisico”.

“Quando i vigili del fuoco sono venuti per rimuoverlo ci hanno chiesto di tagliare l'albero vicino perché era incrinato e così è stato fatto”.

Una vicenda recente che però nulla avrebbe a che fare, se non come conseguenza, con quanto fino a quel momento già fatto dato che “il 3 novembre si stava già facendo la gara per l'affidamento dei lavori”. “Il primo passo era stato quello di informare la provincia della relazione fatta già al tempo, ma non avendo risorse ho chiesto l'autorizzazione per poter portare avanti io come amministrazione, l'iter procedurale. A quel punto abbiamo fatto richiesta al dipartimento di competenza della regione e poi alla soprintendenza sebbene – ribadisce – le piante non abbiano vincoli storici vista l'età”.

Una documentazione che dunque ci sarebbe e che attesterebbe e così dovrà fare, la bontà del procedimento. Al sindaco chiediamo quindi cosa ne pensano i cittadini e se il percorso è stato condiviso dato che una delle citriche sollevate è stata proprio questa: la mancanza di condivisione di scelte così importanti con la cittadinanza.

“Questa vicenda per me era diventata un'ossessione – risponde -: avevo almeno dieci persone al giorno in ufficio che mi chiedevano di tagliare quelle piante che tra l'altro sono arrivate con le loro radici fino alle abitazioni tanto che molti hanno alzato i recinti. Era un intervento atteso da tempo e che si è reso ancor più necessario dato che vento forte come quello che stiamo conoscendo oggi, forse per effetto del cambiamento climatico, qui non si era mai visto”.

“Ci terrei a sottolineare – conclude il sindaco – che non tagliamo per non ripiantumare. La relazione suggerisce anche quali sono le specie da rimettere e lo faremo. Stessa cosa per le potature. Ho letto quello che è stato dichiarato su questo tipo di intervento, ma posso rassicurare anche in questo caso: c'è un tecnico esperto incaricato che sta seguendo le operazioni”.