Via al taglio di 44 pini d'Aleppo a Collecorvino: le rimostranze dei cittadini e di Italia Nostra che scrive alla forestale [FOTO]

Avviato il taglio di 44 pini d'Aleppo e di un pioppo canadese lungo viale dei Pini a Collecorvino, ma sulla vicenda Italia Nostra vuole vederci chiaro. A contattare l'associazione sono stati diversi cittadini con la titolare di un'attività che si è rivolta direttamente alla redazione de IlPescara per raccontare quanto sta avvenendo.

Un taglio quello avviato con cui si dà seguito alla determinazione del 5 dicembre del settore tecnico del Comune con cui era stato approvato, come si legge dai documenti pubblicati sull'albo pretorio, il preventivo per l'operazione si aggiunge,con altro atto, quello riguardante la potatura di altri 75 esemplari. È sull'iter però e dunque sulle ragioni che hanno portato a quei tagli che Italia Nostra chiede chiarimenti. Cosa che ha fatto formalmente inviando una pec sia al Comune che ai carabinieri forestali chiedendo al primo di sospendere l'intervento fino a quando i secondi, questa la richiesta avanzata alla forestale, non abbiano fatto tutti gli accertamenti “utili a verificare correttezza dell'iter procedurale in quanto in albo pretorio, a parte i preventivi, non riusciamo a trovare nulla”.

Secondo quanto ci racconta l'esercente quando c'è stata l'ultima forte ondata di maltempo un pino sarebbe sì caduto anche danneggiando un'abitazione, ma tutti gli altri non avrebbero dato alcun cenno di cedimento e dunque sia lei che tanti cittadini, sottolinea Barba, si stanno chiedendo il perché di questa decisione e soprattutto se sia stata presa a seguito della perizia agronomica che deve essere per legge redatta e di cui, sottolinea Barba “non abbiamo alcuna contezza. Quando si parla di ambiente tutto deve essere trasparente e il fatto che in albo non si trovi alcun atto che spieghi come si sia arrivati a questa decisione con tanto di attuazione dei tagli, ci lascia quanto meno perplessi”.

“Qui parliamo di una strada comunale che ha però una competenza provinciale per cui supponiamo debba esserci, come in questi casi, un'autorizzazione della Provincia, ma anche degli uffici regionali. Parliamo poi – prosegue Barba – di un filare (cioè di un viale completamente alberato) e cioè di piante soggette a tutela per cui vorremmo capire se è anche stata fatta la necessaria richiesta alla soprintendenza ottenendone il parere positivo perché si procedesse a tagli e potature. Siamo preoccupati infatti anche per queste ultime– sottolinea – perché esiste tutta una letteratura scientifica che sostiene come le resinose e i pini non si potano e se proprio è necessario farlo bisogna agire in modo chirurgico alla presenza di un forestale e di un arboricoltore esperto di queste specie. Temiamo che se si dovesse procedere con potature 'sbagliate' questi pini moriranno da qui a dieci anni”.

A tutto questo, incalza la componente della sezione locale di Italia Nostra, “si aggiunge la sentenza del consiglio di Stato di ottobre 2022 che afferma che non si possono tagliare gli alberi in maniera preventiva e che le prove non possono essere solo quelle visive. Devono essere fatti esami strumentali come ad esempio una tomografia. Chiediamo dunque anche di sapere se questa attività è tata fatta. Se poi si taglia ad esempio un pino sì e uno no lungo un filare si possono creare molti danni perché queste piante sono fortemente connesse e quelle rimaste 'sole' rischiano di deperire. I filari sono molto attenzionati – precisa – non solo per il valore storico, ma anche per quello botanico”.

Alle questioni tecniche di cui si chiede contezza anche con l'interessamento dei carabinieri forestali si aggiunge il dispiacere dei cittadini. Se sono tanti, spiega ancora Barba, quelli che si sono rivolti a Italia Nostra “anche in lacrime”, l'esercente che parla con noi rimarca come “oltre al valore storico questi pini definiscono anche l'identità del luogo. Questo si chiama viale dei Pini”, conclude.

Quello che dunque ora si chiede di capire, riprende la componente di Italia Nostra, è se siano stati fatti tutti i passaggi necessari per arrivare a un taglio così netto di ben 44 esemplari e alla potatura di altri 75. Sulla vicenda l'associazione intende vederci chiaro per verificare ogni passaggio e l'eventuale necessità di procedere.

“Andremo fino in fondo, ma quello che voglio far rilevare ancora una volta e come avvenuto tante altre volte in tante altre nostre realtà, è che le scelte non sono state condivise con i cittadini che ormai si rivolgono direttamente a noi per sapere cosa accade nei loro territorio. Questa è una cosa che le amministrazioni devono capire perché è l'unico modo – conclude – per evitare di essere in perenne conflitto con la cittadinanza”.