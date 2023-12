Taglio e potatura dei pini d'Aleppo a Collecorvino: esposto di Italia Nostra ai carabinieri forestali

Parte l'esposto ai carabinieri forestali per il taglio di 44 pini d'Aleppo e la potatura di altri 75 avviata lungo viale dei Pini a Collecorvino. A presentarla è stata la sezione Lucia Gorgoni di Pescara dell'associazione Italia Nostra che ha sollevato il caso lamentando le difficoltà nel reperire la documentazione dell'iter che ha portato all'avvio dell'intervento iniziato il 19 dicembre si ricorda nell'esposto chiedendo quindi ai militari di fare tutte le verifiche del caso.

Nel sottolineare che nell'albo pretorio sono presenti i preventivi per i due interventi, si fa notare che nell'albo pretorio non si riesce a risalire alla deliberazione 90 del 21 novembre 2023 con la quale è stato impartito l’abbattimento, ne è presente delibera di quando è stato deciso l’intervento e per quali cause; della perizia agronomica che deve per legge accompagnare tali abbattimenti

Si ricorda che gli atti in materia ambientale devono essere pubblici, e che le delibere devono essere pubblicate nell’albo pretorio per trasparenza, pena la loro invalidità”.

L'associazione rileva poi che “i preventivi per l’abbattimento sono stati richiesti al 7 novembre 2023, anticipatamente alla delibera decisionale del 21 novembre 23 (che non si riesce a reperire)” e che “i preventivi sono stati scelti per base di offerta finanziaria e non c’è traccia di richiamo dei cam (criteri minimi ambientali: efficacia dei cam è stata assicurata grazie alle previsioni contenute ne codice dei contratti. Infatti, l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36, prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle 'specifiche tecniche' e delle 'clausole contrattuali', contenute nei criteri ambientali minimi (Cam). Lo stesso comma – sottolinea Italia Nostra - prevede che si debba tener conto dei Cam anche per la definizione dei 'criteri di aggiudicazione dell’appalto' di cui all’articolo 108, commi 4 e 5, del codice”.

L'associazione rileva poi “che le resinose (pini), come da letteratura scientifica, non vanno potate, e se necessario le potature devono essere condotte da personale altamente qualificato in modo da non portare danni permanenti alle alberature che andrebbero a inficiare la stabilità, cosa completamente assente nella narrativa dell’approvazione del preventivo di potatura, non rispettando i Cam”.

Nell'esposto Italia Nostra rimarca anche che quel viale “è un viale alberato di competenza provinciale e come viale alberato è soggetto a autorizzazione paesaggistica, oltre che autorizzazione regionale”. Per questo, si legge ancora, “l’abbattimento deve essere comprovato da prove strumentali e fondato su adeguata istruttoria e non da semplice Vta (Visual Tree Assessment)”, facendo riferimento alla sentenza del consiglio di Stato del 2022 citata da Simona Barba quando al nostro giornale ha parlato di quanto sta avvenendo a Collecorvino.

“L’abbattimento degli alberi può assumere un rilievo sul piano penalistico – prosegue l'esposto -. Esso, infatti, potrebbe configurare un’ipotesi di danneggiamento aggravato ai sensi dell’articolo 635 del codice penale per tale intendendosi quel comportamento che si estrinseca nel distruggere, deteriorare, disperdere o rendere inservibile in maniera totale o parziale, un bene mobile o immobile o immobile altrui oppure di pubblica utilità”.

Queste dunque le ragioni per le quali, conclude Italia Nostra, “si invia documentazione e segnalazione affinché si verifichi la regolarità della procedura di affidamento dei lavori e delle relative autorizzazioni, lo stato degli stessi e delle modalità e cautele di esecuzione”.