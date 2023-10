Ennesima denuncia delle associazioni: "Partono i lavori su viale Primo Vere ed è subito ecatombe di lecci" [FOTO]

Partiti i lavori sul lungomare di Pescara sud e su viale Primo Vere "per prima cosa cade una intera schiera di Lecci: lascerà posto alle piantine con le quali l’amministrazione comunale li rimpiazzerà e che vedremo adulte, quelle che riusciranno a sopravvivere, tra decine di anni". La denuncia arriva dalle sezioni locali di Italia Nostra e dell'Archeoclub e dall'associazione "Ville e palazzi dannunziani". Scoppia dunque l'ennesima polemica sulla gestione del verde in città con le associazioni che denunciano "ancora una volta un'ecatombe di alberi, proprio nel giorno del nostro San Cetteo" e che arriva dopo, incalzano, viale Vittorio Pepe, viale Vittorio Emanuele II, via Castellammare e i giardini degli edifici pubblici come l'Arta. "Anche i lavori sulle aiole destano preoccupazioni", aggiungono.

"Non sappiamo se ci sono tutti i permessi dovuti dato che siamo nel quartiere Pineta sottoposto anche a vincolo della soprintendenza Abap - scrivono nella nota congiunta -, ma vogliamo ribadire che se ci fossero sarebbe ancora più grave perché ciò testimonierebbe della approssimazione con la quale si autorizzano i tagli che impoveriscono il nostro patrimonio arboreo".

"Dobbiamo smettere di propagandare 'l’abbellimento', del tutto opinabile, se stiamo alle recenti realizzazioni, che i cittadini possono valutare solo dai disegnini esposti alla vigilia dei lavori. Ogni progetto - scrivono ancora le associazioni - deve partire dal censimento del verde e proporsi di conservarlo ed incrementarlo. Gli alberi adulti forniscono eco-servizi che vanno estesi, non ridotti sconsideratamente".

Per Italia Nostra, Archeoclub e l'associazione "Ville e palazzi dannunziani", all'origine di tutto "c’è una grave omissione dell’amministrazione comunale: Pescara, città con più di 15mila abitanti, deve dotarsi di un 'Piano del verde', un vero e proprio quadro d’insieme che si coordina con i piani urbanistici e li condiziona. Se ci fosse questi scempi non potrebbero avvenire ma ci sarebbero studi, cure e misure compensative. In secondo luogo, non viene istituito l'Osservatorio del verde previsto dallo stesso regolamento comunale per raccogliere prima i suggerimenti di esperti e associazioni e non dopo le proteste sacrosante dei cittadini. Ricordiamo le buone pratiche europee, secondo cui ad esempio - chiosano -, si avvisa dei tagli previsti con due mesi di anticipo per raccogliere osservazioni e proposte alternative".

"A Pescara si progetta come su un foglio bianco, come se non ci fosse un rilevante patrimonio storico e vegetale da conservare. Vogliamo esaminare i progetti prima che vadano in esecuzione; vogliamo che siano modificati quando prevedono la falcidie della vegetazione esistente.

L’amministrazione comunale - concludono - deve smettere di fare orecchie da mercante e qualificare come 'sabotatori' i cittadini che avanzano proposte e proteste ma fare tesoro della partecipazione civica attiva".