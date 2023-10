Il Comune sul taglio degli alberi in viale Primo Vere: "Piante malate che i tecnici ritengono a rischio"

«L'eliminazione di alcune piante in viale Primo Vere non è un capriccio estetico di questa amministrazione. Si tratta di piante malate che i tecnici ritengono a rischio anche perché potrebbero infettare quella parte di verde che oggi non ha problemi».

Questa la replica dell'amministrazione in merito ai lavori in corso sul lungomare sud di Pescara.

«Non abbiamo mai eliminato alberi sani e non lo facciamo neppure questa volta e ci affidiamo alle indicazioni dei tecnici che si sono occupati di queste valutazioni», si legge in una nota, «a ciò si aggiunga un'altra considerazione molto importante. Alla rimozione di queste piante seguirà la messa a dimora di altri alberi con la creazione di nuovi spazi verdi, tutto in misura superiore all'esistente, tanto più che oggi ci sono delle aiuole vuote, sul lungomare. Una volta conclusi i lavori, quindi, sul lungomare ci sarà più verde rispetto a oggi».

Il Comune ricorda poi che «il progetto in questione prevede lo spostamento dell'asse stradale, funzionale allo spostamento della pista ciclabile, che ci è stato più volte sollecitato».