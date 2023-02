Senza preavviso inizia il taglio degli alberi in via della Fornace Bizzarri, ma i cittadini bloccano i lavori [FOTO]

I residenti di via della Fornace Bizzarri sono scesi in strada e hanno bloccato il taglio degli alberi che era iniziato intorno alle ore 15 di oggi da parte degli operai incaricati dal Comune di Pescara.

I cittadini sono stati infatti colti di sorpresa visto che nessun preavviso era stato dato riguardo all'intervento sul verde pubblico.

Di conseguenza, anche temendo che fosse il prologo per il taglio degli alberi presenti nell'area verde dove il Comune vuole costruire un asilo nido, sono scesi in strada e hanno di fatto chiesto il blocco dell'intervento.

Nel frattempo due degli alberi che da programma andavamo tolti erano già stati tagliati, poi con le automobili parcheggiate lungo la via è stato impedito di andare oltre. Sul posto è anche intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha preso atto della situazione e spiegato ai residenti come l'intervento rientrasse nel piano di potenziamento del verde pubblico annunciato nei giorni scorsi dal Comune. Gli agenti hanno anche dato atto che non essendoci stato alcun preavviso non avrebbero potuto far rimuovere le automobili in sosta. Di solito, in questi casi va dato, con apposita segnaletica, un preavviso di almeno 48 ore. L'intervento in questione, come conferma il vicesindaco e assessore al Verde, Gianni Santilli, è stato deciso e previsto «perché quei lecci erano malati. Non abbiamo dato preavvisi perché in quella strada non erano previste ripercussioni sulla viabilità». Santilli conferma che siano 8 i lecci da tagliare e ripiantare ma non si ancora che tipo di pianta/albero verrà messa a dimora. Nel frattempo proprio domani è previsto il pronunciamento del Tar riguardo alla costruzione dell'asilo nido nell'area verde.