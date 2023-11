Al via il taglio degli alberi in piazza Alessandrini e tornano le polemiche [VIDEO]

Tornano le polemiche sul taglio degli alberi in città. Nelle ultime ore, infatti, è iniziato l'abbattimento di alcuni pini in piazza Alessandrini nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area voluto dall'amministrazione Masci. Sulla pagina Facebook "Pescara Pulita" è stato infatti postato un video che mostra le operazioni in corso:

"Piazza Alessandrini stanno tagliando gli alberi !!!segnati con le croci rosse. Motoseghe in azione. Uno scandalo. Dal Comune dicono che alcune piante verranno trapiantate altrove, ed altre abbattute". Anche il consigliere regionale e candidato sindaco di Pescara Domenico Pettinari è intervenuto sull'argomento:

"Continua la mattanza degli alberi a Pescara, questa mattina la mannaia è scesa su piazza Alessandrini dove sono state tagliate piante per i lavori. Anche questo angolo di città si unisce a piazza Sacro Cuore, piazza Garibaldi, strada parco, via Pepe, corso Vittorio Emanuele, la riviera sud e tante altre zone di Pescara a cui è stato negato il verde. Tutto questo deve finire! I danni che il centrodestra sta facendo oggi, la città li pagherà per anni. Mentre il mondo guarda al green il centrodestra rimane ancorato a una visione vecchia, che non ha certamente come faro ispiratore la sostenibilità, l’ambiente e la cura del territorio. Per arricchire il patrimonio arboreo l’amministrazione dovrebbe attivare dei protocolli con le aziende che si occupano di lavori pubblici, e non solo, per piantare nuovi alberi in varie zone della città: ogni qualvolta si stipula un contratto con l’amministrazione o si richiede un'autorizzazione a costruire andrebbe donato un albero alla città. Così potremmo tutelare le piante esistenti e incrementare la presenza di nuovi alberi a Pescara”

L'assessore comunale Gianni Santilli, da noi contattato, ha spiegato e confermato che per il taglio di alcuni pini pericolanti verranno contestualmente ripiantumati altri alberi, in numero superiore rispetto a quello attuale. Inoltre, alcune piante non sono state tagliate ma semplicemente rimosse in quanto, a seguito di una verifica con gli agronomi comunali, si è deciso di spostarle altrove in quanto possono essere ancora messe a dimora senza particolari problemi. Santilli ha poi ribadito che tutte le operazioni sono autorizzate dalla soprintendenza e che l'intervento è necessario per la messa in sicurezza dell'edificio principale che ha problemi di stabilità.