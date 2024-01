Taglio degli alberi su corso Umberto I, Petrelli (FI): "Polemiche da campagna elettorale, noi guardiamo al cambiamento"

La foto pubblicata dal consigliere comunale Mirko Frattarelli (Sclocco sindaco) che immortala il taglio degli alberi lungo corso Umberto I ci ha messo poco a diventare virale e risollevare le polemiche sul verde all'indirizzo dell'attuale amministrazione. Se lui ha definito “il cuore della città” di un “grigiore senza precedenti”, il consigliere comunale del Pd Francesco Pagnanelli nella sua condivisione social ha definito i tagli una vera “mattanza” con il componente della direzione nazionale del Pd Claudio Mastrangelo che è arrivato a tirare in ballo gli Annales di Tacito parlando di un “irriconoscibile campo di battaglia”.

A rispondere alle critiche, dopo quelle sollevate sui tagli nella vicina piazza Sacro Cuore su cui intervennero il sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale al Verde Gianni Santilli, è questa volta il presidente della commissione Ambiente Ivo Petrelli (Forza Italia). “Pretestuose” e un chiaro segnale da campagna elettorale le polemiche, afferma ribadendo che gli alberi che si stanno tagliando nell'ambito del complessivo progetto di riqualificazione della zona, “sono malati da almeno dieci anni”. “In molti casi – specifica – sono arbusti secchi dunque potenzialmente pericolosi, e piante morte: a certificarlo è stata la sovrintendenza Archeologica delle belle arti e del paesaggio per le province di Chieti e Pescara che ha autorizzato l’intero intervento urbanistico e architettonico”.

“Quando parlano le carte, probabilmente, la strumentalizzazione politica dovrebbe tacere, ma è evidente che le elezioni incombono, cinque anni passati all’opposizione pesano, e le prospettive, per il centrosinistra, non sono delle più rosee. Chiaramente – prosegue - ce ne faremo una ragione, preoccupandoci, piuttosto, di continuare a lavorare per dare ai cittadini un territorio sicuro, solido, bello e vivibile”.

“Suggestivo utilizzare termini come ‘mattanza’ e chiamare alle armi i propri eserciti, ma poi occorre fare i conti con la realtà che non sorride alla sinistra – dice ancora Petrelli -. Le alberature che stiamo provvedendo a rimuovere, operazione, ripeto, autorizzata dalla sovrintendenza, erano assolutamente compromesse, se non completamente secche, a causa di malattie e parassiti, ed è ancora possibile verificarlo di persona visto che sul corso sono stati appositamente lasciati alcuni alberi, simbolo di uno stato di salute ormai irrecuperabile, ricordando che non è possibile utilizzare fitofarmaci”.

“Come il centrosinistra ben sa avendo avuto modo di verificare e leggere il progetto, il verde di corso Umberto sarà sostituito, potenziato, ampliato per dare un nuovo volto al corso che collega la zona della stazione ferroviaria al mare, un corso che merita una riqualificazione adeguata, finora mai realizzata, così come sta avvenendo in piazza Sacro Cuore”, torna a dire ricordando che anche la pavimentazione sarà sostituita e che “saranno creati degli spazi per favorire l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini e si punterà a interventi tesi a favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici in corso”.

“Puntiamo al cambiamento, migliorando ciò che c'era. Le critiche pretestuose fanno solo male alla città, per questo ci preoccupiamo di comunicare gli interventi in corso, sorridendo dinanzi a chi oggi bolla corso Umberto di ‘un grigiore senza fine’, ma anni fa ha sostenuto la riqualificazione di una piazza Salotto pavimentata di grigio e di nero – conclude riponendo proprio alle parole di Frattarelli -, con la rimozione delle storiche magnolie, poi ripristinate dal centrodestra”.