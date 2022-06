Una "taglia" di 3.000 euro sulla baby gang che ha bruciato i gatti a Fontanelle

Continuano le reazioni e i commenti al grave episodio avvenuto a Fontanelle qualche giorno fa, dove è stato trovato nuovamente un gatto bruciato vivo da ignoti. Dopo la fiaccolata in programma il prossimo 18 giugno alle 21 organizzata dagli Animalisti volontari l'Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambiente ha deciso di presentare una denuncia formale in procura a Pescara:

"Quello delle sevizie contro i gatti, che dal Natale scorso colpiscono i gatti nella zona di via Caduti per servizio, ed in maniera particolare i gatti dei residenti nelle case Ater è un fatto gravissimo che non può e non deve restare impunito, specialmente ora che si è arrivati addirittura ad uccidere i gatti bruciandoli secondo i residenti tali crimini odiosi sarebbero compiuti da una baby gang composta da giovani zingari, ma l'origine di questi giovani criminali poco ci interessa, mentre quello che conta è che gli stessi debbano essere individuati, fermati e puniti per i loro atti criminali."

Oltre alla denuncia, l'associazione però ha deciso di andare oltre, mettendo una "taglia" di 3.000 euro sui responsabili, che saranno pagati a chi con la sua testimonianza resa nelle forme di legge davanti alle autorità competenti aiuterà ad individuare e far condannare gli autori di un gesto così grave.