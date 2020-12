Infermiere dona un tablet per i pazienti del reparto di oncoematologia dell'ospedale di Pescara

Ha voluto regalare un tablet al reparto di oncoematologia dell'ospedale di Pescara, da destinare ai pazienti per abbattere le distanze che, a causa del Covid, si sono inevitabilmente create con i loro rispettivi familiari. Per questo l'infermiere Gian Luca Leonelli ha consegnato il 28 dicembre scorso al direttore sanitario del nosocomio Caponetti, il dispositivo elettronico che sarà ora utilizzato in reparto:

"Per abbattere le distanze che il covid ha generato tra il paziente e la sua famiglia, per ringraziare il lavoro dei colleghi che si sono impegnati in questa emergenza, per ricordare che non dobbiamo mai smettere di crederci"

Il tablet è stato ricevuto anche a nome di Gabriella D'Agostino, coordinatore infermieristico del dipartimento di oncoematologia dell'ospedale di Pescara. Negli ultimi mesi diversi infermieri e personale medico hanno fatto delle donazioni di dispositivi e altro materiale utile per tutti coloro che, per professione o per malattia, trascorrono parte della propria vita in ospedale in questi mesi difficili.