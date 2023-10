Sventa la truffa del falso nipote, al 76enne Ettore Donzelli il premio “Prendiamoci per mano”

A Ettore Donzelli, pensionato pescarese di 76 anni, è stato consegnato il premio "Prendiamoci per mano" bandito nell'ambito del progetto "Truffe... No grazie", promosso dall'assessorato alle politiche sociali e finanziato dal ministero dell'interno, con la realizzazione a cura dell'associazione "Domenico Allegrino" (capofila) e dalle Acli provinciali (partner). Stamattina in Comune la cerimonia, alla presenza dal vicesindaco Adelchi Sulpizio, del viceprefetto Gaetano Losa e del Garante degli anziani Giancarlo Roio, a conclusione della campagna di prevenzione e informazione contro le truffe agli over 65, avviata nel mese di luglio con una serie di attività sul territorio che hanno coinvolto l'intera comunità.

Il premio è stato assegnato a Donzelli per aver sventato la truffa del "falso nipote", in cui stava cadendo la moglie che, contattata telefonicamente, aveva creduto di dover consegnare la somma di 4mila euro per aiutare il giovane in difficoltà. Il pensionato ha smascherato il truffatore grazie al suo acume e alla sua prontezza: "Spero che il mio esempio possa incoraggiare altri anziani a informarsi sui comportamenti da adottare per evitare di cadere nelle truffe - ha sottolineato - Ben vengano queste campagne di prevenzione che aiutano non solo gli over 65 a contrastare il fenomeno, ma l'intera comunità".

Ecco invece cosa ha affermato il vicesindaco Sulpizio: "Per il secondo anno abbiamo promosso la campagna di prevenzione e informazione per contrastare un fenomeno che non tende a rallentare. Anche per questa annualità il progetto è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Interno grazie al lavoro dello staff degli uffici delle politiche sociali a cui rivolgo i miei complimenti. E' molto importante essere vicini agli over 6, per informarli sui comportamenti da adottare per sventare le truffe e sui servizi disponibili perchè l'anziano truffato non viene solo derubato di oggetti materiali, ma subisce anche una forma di disagio psicologico perché si colpevolizza".

E il viceprefetto Losa ha aggiunto: "Il fenomeno delle truffe, purtroppo, si sta sviluppando sempre di più non solo tra gli anziani, ma anche tra le persone adulte. L'over 65 spesso è più vulnerabile perché vive una condizione di solitudine e di minore tutela familiare. I truffatori adottano sistemi artificiosi e astuti che possono mettere in confusione anche chi non è anziano".