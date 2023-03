Parcheggia il suv sulle strisce pedonali e danneggia un albero, automobilista multato e deferito

Ha parcheggiato il suo suv all'incrocio tra via Trieste e via Umbria a Pescara, sopra alle strisce pedonali e visto che lo spazio non era sufficiente ha pensato bene anche di salire sull'aiola piegando l'albero al suo interno.

A segnalare la situazione è stato l'ex consigliere comunale Massimiliano Di Pillo che ha chiesto l'intervento della polizia locale.

«Cosa può essere se non spocchia, arroganza, presunzione, condita anche da vandalismo, visto il povero alberello praticamente buttato a terra», dice l'ex consigliere comunale Di Pillo, «come sempre fatto, per senso civico, ho chiamato la polizia locale e ho segnalato alla sala operativa le tre infrazioni, e il vero e proprio vandalismo di colui che ha lasciato la propria auto con sprezzo di ogni più elementare civiltà. Tre infrazioni in una sola volta, sulle strisce, in prossimità di un crocevia, sopra un’aiola, oltre l’alberello abbattuto».

La polizia locale poco dopo è intervenuta sia per elevare la contravvenzione per il mancato rispetto del codice della strada che per deferire l'automobilista per danneggiamento di un bene pubblico.