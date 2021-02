"Sushi all you can hit", primo singolo della band pescarese Le Canzoni Giuste

Il brano, che sarà accompagnato da un videoclip, è disponibile in digitale e in radio da ieri, domenica 31 gennaio, ed è estratto da “Felici e contenti”, concept album composto da 11 tracce divise in 3 atti che uscirà a maggio 2021

"Sushi all you can hit" è il primo singolo della band pescarese Le Canzoni Giuste. Il brano, che sarà accompagnato da un videoclip, è disponibile in digitale e in radio da ieri, domenica 31 gennaio, ed è estratto da “Felici e contenti”, concept album composto da 11 tracce divise in 3 atti che uscirà a maggio 2021.

Ecco come il gruppo racconta “Sushi all you can hit”: “Dopo la grande esplosione che determina la nascita dell’universo, il concept ci porta finalmente ai giorni nostri, puntando il dito in quella che è probabilmente la versione peggiore dell’essere umano: quella che rimanda i suoi doveri e si sottrae alle proprie responsabilità, scaricando la colpa sempre sul prossimo. Il tutto si svolge, inesorabilmente, nello scenario contemporaneo, un mondo di fatto flagellato dalla pandemia, in cui l’altruismo, il senso di responsabilità, la presa di coscienza collettiva, cedono spazio all’ignoranza, al negazionismo, all’individualismo e ai problemi futili che appaiono prioritari, in una perenne lotta tra poveri” E ancora:

“Tutto sembra essere perduto, ogni speranza e ogni possibilità inghiottite dalla velocità inesorabile con il quale viaggiano le informazioni: nell’impossibilità di assimilare tutto questo, neanche i punti di riferimento sembrano fornire all’uomo la speranza che merita. Non rimane che adeguarsi alla massa, rilassarsi, bere un bel Mojito e pensarci magari domani…”

Secondo Le Canzoni Giuste, la musica “non può dipendere esclusivamente dagli ascolti in streaming, molto spesso gratuiti” e quanto sia importante ristabilire un equilibrio - in passato per ascoltare musica era necessario l’acquisto di un cd o di un vinile - tra chi la produce e chi l’ascolta.

La line up è formata da Iacopo Ligorio: chitarre, voci, musiche, testi, arrangiamenti e produzione elettronica; Bruno Contin: pianoforte, tastiere e synth, cori, testi, musiche, arrangiamenti e produzione elettronica; Flavio Piermatteo: sax, EWI e cori; Luca Degl’Innocenti: basso, cori, musiche e arrangiamenti; Gianmarco Spaccassassi: batteria, percussioni e octapad e Daniele Mammarella: chitarre.