Superenalotto, centrato un “5” in Abruzzo da 9.600 euro. Nel concorso del 5 novembre ad Atri, infatti, sono stati vinti 9.603,76 euro. Il fortunato ha convalidato la schedina nel bar Happy Hour di via Mediana, 30.

La caccia al “6” non conosce ostacoli e, nell’appuntamento di oggi, verranno messi in palio 61,6 milioni. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 7 luglio con 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Abruzzo, come riferisce Agipronews, il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.