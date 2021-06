Super Enalotto SuperStar: anche nel Pescarese assegnati 2 premi speciali da 100 mila euro

Sono sei le vincite assegnate in Abruzzo nel concorso del 26 giugno scorso che ha messo in palio anche questi premi speciali

Abruzzo fortunato per i premi speciali da 100 mila euro di Super Enalotto Superstar, assegnati durante il concorso di sabato 26 giugno. Sono infatti sei i fortunati vincitori che hanno ottenuto la vincita per l'iniziativa speciale che prevedeva l'estrazione in base ai codici alfanumerici univoci delle giocate, indipendenti dai numeri estratti.

In vetta alla classifica, le regioni più fortunate sono state, a pari merito, Lazio e Lombardia. Segue sul podio al secondo posto il Veneto, mentre al terzo posto si classificano Abruzzo e Puglia. Per l'Abruzzo, 2 premi sono andati al Pescarese, 2 al Teramano, 2 all'Aquilano.

L'iniziativa "Estate 100 x 100" ha distribuito complessivamente 10 milioni di euro di premi extra rispetto a quelli ordinari delle estrazioni.