Assistenza del Sunia ai cittadini per la richiesta di un alloggio di edilizia convenzionata

Il Sunia (sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari) di Pescara è a disposizione dei cittadini per l’assistenza per la richiesta di un alloggio di edilizia convenzionata nei comuni di Pescara, Montesilvano e Catignano.

L’invito è quello di contattare i seguenti numeri utili per prendere un appuntamento al fine di valutare i requisiti per la presentazione delle domande: 3714594373; 3807942973; 3286978648.

Dal Sunia precisano che le graduatorie saranno redatte, prioritariamente, tenendo conto delle condizioni esistenti in capo alle seguenti categorie: nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto dell'alloggio (non dovuto a morosità). Sono compresi i nuclei familiari che debbano rilasciare l’alloggio in seguito a ordinanza, sentenza esecutiva, verbale di conciliazione, ovvero in seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo per finita locazione. Nuclei familiari comprendenti portatori di handicap permanente che occupano alloggi con barriere architettoniche. Sono compresi i nuclei familiari che occupano alloggi con barriere architettoniche nei quali uno o più componenti sono affetti da malattie invalidanti che comportino una disabilità al 100% con indennità di accompagnamento, o cecità civile assoluta, o invalidità di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento. Famiglie di nuova formazione. Sono compresi i nuclei familiari, con almeno un componente non superiore al trentacinquesimo anno di età, costituitisi (coniugati) entro i due anni precedenti alla domanda e le famiglie la cui costituzione (matrimonio) è prevista entro 60 giorni dalla scadenza del bando di concorso. Gli immigrati in possesso di carta di soggiorno oppure di permesso di soggiorno almeno triennale che esercitino regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.