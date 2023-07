L'edizione zero de "La notte dei serpenti" incanta la città e i "Supereroi" di Mr Rain diventano i "Nu sem nu" [FOTO]

Un successo la prima edizione, o meglio “l'edizione zero” come la definisce il presidente della Regione Marco Marsilio, per “La notte dei serpenti” che vede il maestro Enrico Melozzi come direttore artistico. Un vero e proprio inno alla musica tradizionale abruzzese e alla sua riscoperta anche grazie alla contaminazione che ha portato sul palco artisti amati dal pubblico come Gianluca Grignani, Giusy Ferreri e Mr.Rain che con i nuovi arrangiamenti hanno cantato alcuni dei loro grandi successi proprio nel nostro dialetto. Accade così che “I Supereroi” di Mr.Rain sono diventati i “Nu sem nu” che piace tanto da richiedere un bis.

Per il presidente della Regione Marco Marsilio quella vissuta è stata “una grande emozione. Abbiamo lavorato due anni per creare questo evento affidato alla direzione artistica del maestro Melozzi che ci sta restituendo un prodotto splendido all'altezza delle aspettative. Questa – ha aggiunto – è l'edizione zero di una storia che io spero sarà secolare, perché la tradizione della cultura popolare della musica e delle danze abruzzesi deve essere pienamente recuperata e valorizzata e trovare lo spazio che merita nel panorama culturale nazionale”. Spazio lo troverà sicuramente sulla Rai dove, annuncia il presidente, sarà trasmessa nelle prossime settimane.

Per lui “meraviglioso” anche sentir cantare artisti di fama nazionale e internazionale in dialetto abruzzese e vedere la gente cantare e ballare all'insegna del “Salterello” abruzzese.

In migliaia ieri allo stadio del Mare per assistere allo spettacolo. Insomma un “buona la prima” in vista dell'edizione del 2024.