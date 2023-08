Un successo la prima edizione di "Qua la zampa, Spoltore scodinzola": tanti bambini al parco della Giustizia di Villa Raspa [FOTO]

Soddisfatti gli organizzatori e l'amministrazione per la prima edizione di “Qua la zampa, Spoltore scodinzola” svoltasi al parco della Giustizia di Villa Raspa. Organizzata dall'associazione Ahimsa con la collaborazione di Happy Tata e patrocinata dall'amministrazione, ha visto la partecipazione di tante persone, soprattutto bambini. Sono stati loro la speciale giuria della giornata e particolare attrazione l'hanno certamente esercitata le dimostrazioni delle unità cinofile delle forze di polizia e cioè dei carabinieri e la guardia di finanza che hanno partecipato all'evento, così come gli amici a quattro zampe della Sea dog rescue-unità di salvamento acquatico e del centro cinofilo Doggielandia di Cepagatti che hanno partecipato all'evento.

“Siamo molto contenti per il grande successo riscosso da questa prima edizione - dichiara il sindaco Chiara Trulli - Ringraziamo come amministrazione comunale, tutte le forze dell’ordine che ci hanno permesso di toccare con mano attività di fondamentale importanza per la tutela della legalità, la lotta al narcotraffico e al trasporto illegale di valuta. Grazie alla guardia di finanza di Pescara e alla sua unità cinofila, ai carabinieri di Pescara, al comando dei carabinieri della stazione locale di Spoltore, alla squadra cinofila del comando di Chieti e alla polizia Pescara presente anche lei con la sua unità cinofila. Ringraziamo inoltre gli agenti della polizia locale, e gli agenti locali della guardia di finanza Marco Leva e della polizia di stato Nicola Del Medico”.

“Con un grande lavoro di squadra abbiamo organizzato una festa bellissima, durante la quale i bambini si sono avvicinati alle istituzioni e hanno potuto apprendere quanto sia importante il lavoro che svolgono le forze dell’ordine per assicurare la giustizia e il rispetto delle persone, degli animali e di tutti gli esseri viventi per contribuire a un mondo migliore”, aggiunge l’assessore comunale Nada Di Giandomenico che oltre che agli organizzatori il suo grazie lo rivolge anche alla croce rossa di spoltore, alla fotografa Valeria Berardinelli e agli sponsor hanno sostenuto la manifestazione presentata da Monica Campoli.

“Insieme all’amministrazione comunale siamo riusciti ad organizzare un evento nato con l’intento di sensibilizzare i cittadini al rispetto ed alla considerazione degli animali quali esseri senzienti, veri e propri membri delle nostre famiglie e della nostra società”, conclude l’avvocato Greta Colantonio presidente dell’associazione Ahimsa, che il suo grazie speciale lo rivolge alla Sea dog rescue e a Doggielandia.