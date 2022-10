In 700 per la prima edizione di "Pesgara per la legalità": con oltre 400 visite fatte vince anche la prevenzione [FOTO]

Un successo la prima edizione di “PesGara per la legalità” gara podistica svoltasi nel nome, appunto, della legalità, ma anche occasione per fare prevenzione. In piazza Salotto oltre 700 persone (500 per la gara podistica e 200 per la passeggiata della prevenzione organizzata dalla sezione locale della Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori) hanno partecipato all'evento e nei gazebo allestiti per le visite gratuite oltre 400 quelle cui i cittadini si sono sottoposti.

A livello agonistico il percorso della gara podistica tenutasi ieri e promossa dalla prefettura in sinergia con le forze dell'ordine e cioè polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, e le forze armate rappresentate da esercito, guardia costiera e aeronautica con la collaborazione dell'assessorato allo sport del Comune e quello della Regione, si è snodato lungo la città per 10 chilometri. E' stata, dichiara l'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli “una festa dedicata allo sport, alla legalità, alla prevenzione e alla solidarietà che ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa. Il ringraziamento va ovviamente alle Forze istituzionali che hanno promosso e partecipato all’iniziativa, e poi ai cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate nell’ora di chiusura al traffico delle vie interessate dalla gara e per la presenza accanto alle Istituzioni stesse”. “Alle 9 in punto piazza della Rinascita si è trasformata nel Villaggio dello Sport – aggiunge -: una festa di colori, di agonismo, di fibrillazione in attesa della partenza, che ha visto la partecipazione di campioni italiani e olimpici, guidati da una stella del calibro di Stefano Tilli, Legend di Sport e Salute”.

Se i grandi hanno percorso la città, le gare giovanili si sono tenute in corso Umberto con piazza Salotto trasformatasi in un vero baluardo della prevenzione grazie ai Pma (Posto medico avanzato) ospitati sia sabato che domenica. Pma allestiti dai volontari della Misericordia di Pescara presieduta da Cristina D’Angelo dove la stessa ha efettuato delle dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiaca e uso del defibrillatore e di disostruzione delle vie aeree su adulti e bambini.

Nel primo posto medico avanzato c'er la Lilt con il suo presidente, Marco Lombardo che ha partecipato alla passeggiata organizzata dalla Lega dando il buon esempio su quanto sia importate fare attività per prevenire i tumori. Nello stand il chirurgo senologo Marino Nardi insieme ad altri medici, ha effettuato ben 50 visite gratuite nell’ambito della Campagna del ‘Nastro Rosa 2022’ alla quale è dedicato tradizionalmente il mese di ottobre, e altre 20 donne hanno prenotato la propria visita a Casa Lilt, in via Rubicone. Nello stesso Pma l’équipe del cardiologo Stefano Guarracini, della Casa di Cura Pierangeli, ha effettuato circa 100 prestazioni tra elettrocardiogrammi ed ecocuore. Nel secondo, invece, il dottor Agostino Consoli e l’équipe del reparto di diabetologia dell’ospedale civile di Pescara hanno garantito esami gratuiti sui livelli di glucosio nei pazienti, circa 100, fornendo informazioni utili sulla prevenzione delle patologie diabetologiche. Sempre quil’équipe della Aequilibrium-centro di ortognatodonzia del dottor Michele D’Attilio, ha eseguito visite gratuite su funzione odontoiatrica e postura: circa 50 prestazioni complessive. Diverse anche le attività svoltesi negli altri gazebo presenti, quello della Lilt per dare consigli sui corretti stili di vita da seguire per la prevenzione oncologica, quello dell'iniziativa “Nonno Ascolami!” che ha eseguito 100 esami audiometrici, quello dell'associazione “Essere Oltre” che ha fatto consulenza sulle malattie neurologiche degenerative e quello dell'istituto professionale Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’ i cui studenti hanno effettuato 100 misurazioni della vista

“Sono numeri importanti – conclude Lombardo – perché rappresentano il rilancio della prevenzione, dopo due anni di stop a causa della pandemia, che ha determinato un ritardo sulle diagnosi precoci del 30 per cento. Oggi il messaggio è stato chiaro: siamo ripartiti, ed è importante che i testimonial di questa ripresa siano state le forze dell’ordine e le forze Armate, uomini e donne che per primi, per poterci difendere, devono essere in salute e in forma”. Tra le 200 persone che hanno partecipato alla passeggiata della prevenzione oltre a Lombardo e Martelli c'erano anche il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il questore Luigi Liguori, il presidente del tribunale Angelo Bozza, il procuratore capo della Repubblica Giuseppe Bellelli e il procuratore capo Anna Rita Mantini.