Con "Pompieropoli" i bambini sono stati soccorritori per un giorno: un successo l'iniziativa dei vigili del fuoco [VIDEO-FOTO]

Sono stati due giorni bellissimi, soprattutto per i più piccoli, quelli vissuti nella caserma dei vigili del fuoco di Pescara.

Grande la partecipazione della cittadinanza all'iniziativa promossa in occasione della IV edizione della settimana nazionale della protezione civile. Grandi e piccini hanno potuto visitare la sede centrale del comando con i bambini impegnatissimi ad essere vigili del fuoco per un giorno a "Pompieropoli", una microcittà ludica che ha permesso loro, indossato il casco dei loro eroi, di spegnere un piccolo incendio, di salire sulla scaletta e scendere dal palo come dei veri pompieri.

Tutti hanno avuto modo di vedere da vicino quello che ogni giorno i vigili del fuoco fanno per la nostra sicurezza. "Pompieropoli" è stata allestita grazie alla collaborazione dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco in concedo che hanno dato il loro importante contributo anche per predisporre l'esposizione dei mezzi e le attrezzature di soccorso accuratamente descritte dal personale operativo presente.