Un successo il concerto di Pupo a Scafa, in tremila per ascoltarlo e il sindaco ringrazia tutti

Pienone sabato 29 luglio in piazza per assistere all'esibizione dell'amato cantante italiano. Per il sindaco Di Fiore una cornice bellissima e il suo grazie va a tutti: all'artista, i presenti, l'organizzazione e gli sponsor che hanno sostenuto l'evento