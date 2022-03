Concerto pro-Ucraina: all'Iss Alessandrini in mille "cantano" la pace

Oltre mille persone si sono raccolte nel cortile dell'istituto superiore Alessandrini di Montesilvano in occasione del concerto pro-Ucraina “Note per la Pace” promosso dalla dirigente scolastica Maria Teresa Di Donato, dai rappresentanti d’istituto, dai docenti e dal personale non docente. Un clima di gioia per stringersi attorno ad un messaggio universale lanciato dal palco che ha visto tanti gruppi esibirsi, inclusa l’ensemble “I colori del pentagramma”, formazione composta da allievi e insegnanti dell'istituto e del Mibe di Pescara, diretta dal Maestro Renata Travaglini nobilitati dalla presenza del soprano Norma D’Arcangelo e del tenore Nunzio Fazzini, la cantante ucraina Kalyna Salyak che ha eseguito due brani di un cantautore di Kiev scomparso di recente. A condurre l'evento la giornalista Mila Cantagallo coadiuvata da Riccardo Vendemmiale. A portare il suo saluto anche il sindaco Ottavio De Martinis che, tra l'altro, insieme al tenore, ha regalato una originalissima interpretazione di “Tu che mi hai preso il cor”. Con lui anche l'assessore comunale agli eventi Deborah Comardi.

“È molto bello il segnale di pace che arriva dalle scuole del territorio, nel caso specifico dall'Alessandrini con questo significativo concerto – dichiara il sindaco -. I nostri giovani stanno dando dimostrazione di grande sensibilità, mi confronto con loro e sono orgoglioso. Le scuole rappresentano un luogo fondamentale per veicolare certi messaggi di aggregazione. Davvero complimenti a tutti per quello che è stato fatto anche stamattina”. Tanti i dirigenti scolastici, anche in pensione, che erano presenti all'evento. Tra questi , Teresa Ascione, Raffaella Cocco, Roberta Martorella, Roberto Chiavaroli preside in pensione oggi presidente Avis Montesilvano e di Tiziana Carducci e Marcella Rolandi, presente e passato dell’Ambito territoriale dell’ufficio scolastico provinciale di Pescara per l'educazione fisica. Tante le autorità che hanno partecipato, oltre a curiosi e cittadini desiderosi di dare un segno della propria solidarietà e vicinanza ad un popolo afflitto dalla guerra. “Ci riempie d’orgoglio e gratitudine la presenza della cantante ucraina Kalyna Salyak che ha portato una viva testimonianza delle sofferenze di cui la popolazione occupata dai Russi è oggetto – afferma Di Donato - Grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato. Ciò è dimostrazione dell’impegno morale a cui tutti ci sentiamo chiamati in un momento storico così delicato e drammatico in cui è in gioco il destino di tutta l’umanità. Avremmo voluto organizzare l’evento musicale di oggi per ragioni ben diverse da quelle che ci hanno spinto a farlo. Avremmo voluto organizzarlo perché la musica è bellezza, perché la musica è fratellanza, perché come scrive Shakespeare, 'l’uomo che non ha musica in sé stesso, sa il tradimento e la perfida frode'. Lo abbiamo, invece, voluto fare – conclude - come un grido di dolore, per il popolo ucraino, per i nostri fratelli Ucraini”. Sul palco si sono esibiti, tra gli altri, l’Alessandrini’s band, I “Prendila così”, tribute band di Mogol Battisti con Federico D’Alessandro della IV A, Tur e gli Scena muta. La raccolta degli aiuti all'Alessandrini continuerà per tutta la prossima settimana: il ricavato sarà interamente devoluto alla croce rossa italiana.