La valanga che travolse l’hotel Rigopiano andava a 100 km orari: lo dice uno studio dell’Ingv, del Politecnico di Torino, del Wsl Institute for Snow and Avalanche Research Slf di Davos e dell’osservatorio di geofisica dell’università di Monaco, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature.

Dalle analisi dei dati è emerso che la slavina si è staccata dal Monte Siella alle ore 15:41:59, nel suo percorso verso la valle è entrata in un canyon e all’incirca alle 15:43:20 ha colpito l’hotel a una velocità, appunto, di circa 100 km orari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Thomas Braun, uno degli autori della ricerca, ha spiegato: “Per giungere a questi risultati come prima cosa abbiamo ristretto la finestra temporale in cui è avvenuta la valanga. Per fare ciò ci siamo basati sulla cronologia e sul contenuto delle chiamate e dei messaggi di emergenza inviati dall’hotel. Alle 15:30 è avvenuta l’ultima chiamata dalla struttura mentre alle 15:54 c’è stato un tentativo di invio di un messaggio WhatsApp di richiesta di aiuto da una persona rimasta bloccata dalla neve. Abbiamo dedotto che la valanga è avvenuta in questa finestra temporale di 24 minuti”.