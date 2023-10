Le opere pubbliche realizzate sono a misura di disabile: l'Ascom Abruzzo promuove l'amministrazione

I lavori fatti per le opere pubbliche fanno di Pescara una città accessibile. Questo in sostanza quanto rilevato da uno studio promosso dall'Ascom Abruzzo e presentato al tavolo convocato in Comune per fare il punto su quello di corso Umberto, dai suoi rappresentanti e cioè dal presidente regionale Angelo Allegrino, il presidente del provinciale Pierluigi Vasile e il delegato regionale dell'Ascom Abruzzo Autonomy Emiliano Ciamarone che lo studio lo ha redatto.

Una indagine che ha interessato proprio la situazione delle opere pubbliche cittadine con l'attenzione rivolta alle persone con disabilità. Tema importante, sottolinea l'associazione, in un momento in cui sono tanti i cantieri aperti. Lo studio si è soffermato in particolare sui recenti lavori fatti su corso Vittorio Emanuele II e sul nuovo tratto della riviera in corrispondenza del complesso sportivo Le Naiadi. “Mi piace evidenziare – spiga Ciamarone - che la nuova sede stradale di corso Vittorio presenta attraversamenti pedonali pienamente fruibili e raccordati con il marciapiede lato mare completamente raso, mentre il lato monte, parzialmente rialzato, è dotato di scivoli che consentono la giusta transitabilità, magari migliorabile ancora con l'installazione di apparati semaforici di ultima generazione. Quanto al tratto della riviera Nord, questo risulta ben realizzato, con materiali antisdrucciolevoli e distanze giuste. In particolare – sottolinea - sottolineo l'utilizzo del materiale cementizio di tipo granulare: scelta che risulta vincente per l'utilizzo da parte delle persone diversamente abili”.

Lo studio dell'Ascom-Abruzzo, con allegato un book fotografico, è stato consegnato al sindaco Carlo Masci e all'assessore comunale ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia con i presidenti Allegrino e Vasile che a loro hanno ribadito l'importanza, anche in vista dei futuri lavori di riqualificazione urbana a cominciare da quelli che nei prossimi otto mesi interesseranno corso Umberto I e piazza Sacro Cuore, la necessità che l'amministrazione dia sempre più attenzione al tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche.