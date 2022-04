Nuovo appello degli studenti universitari per le borse di studio non pagate: "Più di mille studenti fra Chieti e Pescara ancora in attesa"

Nuovo appello da parte delle associazioni degli studenti universitari Udu-360Gradi per il pagamento delle borse di studio agli studenti idonei che non hanno ancora ricevuto le somme spettanti dalla Regione Abruzzo. Nonostante manchino pochi giorni al 30 aprile, data entro la quale la normativa nazionale prescrive che le regioni devono stanziare le risorse per il pagamento, oltre 1000 studenti fra Chieti e Pescara e 240 studenti di Teramo sono ancora senza borsa e senza garanzie per il futuro per un diritto a loro assegnato, restando abbandonati a se stessi nell'affrontare le spese dei propri studi universitari:

"Come coordinamento regionale Udu-360Gradi da anni denunciamo che il sistema regionale abruzzese delle borse di studio non funziona. Sottofinanziamenti, ritardi, mancanza di coordinazione sono tutti cofattori che portano poi a conseguenze immaginabili sulla popolazione studentesca. Torniamo pertanto a chiedere, con forza, all’assessore Pietro Quaresimale di intervenire presso l’ufficio regionale per il diritto allo studio e risolvere tutte le problematiche che impediscono agli studenti di percepire la propria borsa di studio, invitandolo a stanziare i fondi necessari per la copertura totale."

Le associazioni dunque lanciano un ultimo appello affinchè questo sia l'ultimo anno in cui si debba manifestare e denunciare ritardi per il diritto alle borse di studio in Abruzzo:

"Vogliamo una regione in cui studiare sia un diritto, dove gli studenti siano accolti, supportati e rappresentino una priorità su cui investire e non un fastidio cui dover rispondere quando alzano la voce in piazza per i loro diritti." Ricordiamo che da diversi mesi le associazioni si battono per sbloccare il pagamento dei fondi, con diverse proteste avvenute anche davanti alla sede del consiglio regionale all'Aquila.