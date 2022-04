Gli studenti del master in diritto ed economia del mare in visita alla base aeromobili della guardia costiera [FOTO]

Gli studenti del Master di 2° livello in “Diritto ed Economia del Mare”,norganizzato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara e dall’università di Teramo si sono recati in visita oggi 8 aprile nella base aerea della guardia costiera di Pescara. Si tratta della base aeromobili del nucleo aereo che si trova all'aeroporto. Accompagnati dal tutor Selene Galante, sono stati accolti dal comandante della base capitano di Fregata Roberto D’Arrigo che ha tenuto un breve briefing sui princiapli compiti del corpo delle capitanerie di porto e le attività della componente aerei. Subito dopo sono stati illustrati ai tredici studenti presenti gli aeromobili in dotazione (l’aeroplano

Atr42Mf e gli elicotteri Aw39cp), impiegati quotidianamente nelle attività e missioni in Italia e all'estero.

Il Master frequentato dagli studenti, arrivato alla tredicesima edizione, fornisce una conoscenza completa conoscenza della materia del diritto e dell’economia delle attività marittime e della pesca, della gestione delle risorse marine, della tutela dell’ambiente e del territorio costiero, della portualità, delle infrastrutture, della navigazione e dei trasporti, e dunque è strettamente collegato alle attività professionali svolte dalla capitaneria di porto e dai vari reparti della guardia costiera.