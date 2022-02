Giorno del Ricordo, gli studenti del liceo di Città Sant’Angelo premiati in Senato in diretta su Rai 2 [VIDEO]

Gli studenti del liceo di Città Sant’Angelo sono stati premiati in Senato in diretta su Rai 2 l'altro ieri, giovedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo.

Alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del premier Mario Draghi e del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il liceo di Città Sant’Angelo è stato premiato dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi con il primo premio al concorso nazionale “10 Febbraio” in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo.

Occasione che ogni anno ricorda la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

«Una grande soddisfazione», commenta la professoressa Roberta Franchi, «frutto di un lavoro che il nostro liceo porta avanti da diverso tempo e che ogni anno diventa un appuntamento centrale del nostro giornale scolastico L’Angolino, la cui edizione speciale “Per amor di patria” quest’anno ha vinto il primo premio al concorso. Come scuola contribuiamo a diffondere tra i nostri studenti la conoscenza di questa pagina drammatica della nostra storia nazionale, così come per ogni altro evento che ha segnato la storia e la vita della nostra nazione, convinti fermamente che la conoscenza sia la strada per formare uomini liberi».

All’emozionante cerimonia, trasmessa in diretta su Rai 2, oltre alla professoressa Franchi, direttrice de L’Angolino e alla dirigente scolastica Lorella Romano, ha partecipato la studentessa Sara De Vincentiis in rappresentanza di tutti i ragazzi del liceo angolano che con il loro lavoro hanno portato a questo importante riconoscimento che pone il liceo di Città Sant’Angelo, ancora una volta, come scuola esempio di buone prassi, attenta a far sì che dai banchi di scuola emergano sempre i valori della giustizia, dell’accoglienza, della memoria e della solidarietà.

Cliccando sul seguente link è possibile rivedere la diretta dal Senato della Repubblica: https://www.raiplay.it/video/2022/02/Celebrazione-del-Giorno-del-Ricordo-2022-bd8ff52b-e907-4eac-8d07-7fb3b96ffa1a.html